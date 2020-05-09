Москвичам объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны
Об этом РИА «Новости» сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
«Штрафы предусмотрены за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении предприятий торговли или на рабочем месте», — сказал он.
Носить маски и перчатки рекомендуется ради соблюдения собственной безопасности.
«Это санитарные нормы — там, где вы сталкиваетесь с другими людьми, желательно иметь средства индивидуальной защиты, поскольку распространение коронавирусной инфекции еще продолжается, это разумный подход. Это хорошая рекомендация, которую я советую поддерживать», — добавил Данчиков.
Накануне вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что носить средства индивидуальной защиты нужно фактически во всех общественных местах, за исключением собственной квартиры или рабочего кабинета, если человек трудится в нем один.