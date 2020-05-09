Москвичам объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны

В общественных местах и на улицах Москвы ношение масок и перчаток, в отличие от транспорта, работы и объектов торговли, носит рекомендательный характер. Формально, в указе мэра столицы административная ответственность за это не упоминается.

Об этом РИА «Новости» сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

«Штрафы предусмотрены за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении предприятий торговли или на рабочем месте», — сказал он.

Носить маски и перчатки рекомендуется ради соблюдения собственной безопасности.

«Это санитарные нормы — там, где вы сталкиваетесь с другими людьми, желательно иметь средства индивидуальной защиты, поскольку распространение коронавирусной инфекции еще продолжается, это разумный подход. Это хорошая рекомендация, которую я советую поддерживать», — добавил Данчиков.

Накануне вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что носить средства индивидуальной защиты нужно фактически во всех общественных местах, за исключением собственной квартиры или рабочего кабинета, если человек трудится в нем один.