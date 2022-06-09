Москвичам объяснили, почему летучим мышам нравится селиться в столице

В центре Москвы горожане стали чаще замечать летучих мышей. С чем это может быть связано, зоолог Московского зоопарка Илья Володин рассказал сайту NEWS.ru.

По словам специалиста, это вполне нормальная ситуация, поскольку летучие мыши могут селиться где угодно, если для них есть еда и убежище. А в центре Москвы стоит множество малоэтажных зданий, где летучим мышам вполне комфортно жить.

«Летучие мыши на самом деле обитают где угодно, лишь бы была еда и убежище, тем более что это вторые по распространенности млекопитающие после грызунов. Отдельно хочу отметить, что в степной зоне летучие мыши практически всегда селятся рядом с человеком. В Европе практически все города просто усеяны летучими мышами, и Москва в этом плане не исключение. В центре столицы находится большое количество старых малоэтажных зданий, в которых остались довольно старые чердаки, которые, в свою очередь, идеальны для гнездования этих млекопитающих», — рассказал Володин.

Ранее телеведущий Николай Дроздов призвал горожан не трогать млекопитающих и ни в коем случае не употреблять их в пищу.