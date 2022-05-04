Москвичам объяснили, по какой причине мог пойти снег в мае

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал москвичам, по какой причине в столице выпал снег утром 4 мая. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, причиной утреннего снега стали холодные воздушные массы, которые пришли в регион с севера из приполярной зоны.

«Произошел значительный заток холода с севера. Чтобы понять природу появившегося в столице снега, нужно обратить внимание на ход облачности. Утро 4 мая было достаточно безоблачным, а потом начала расти „кучевка“: кучевые облака достаточно быстро образовались в холодном воздухе, их верхняя граница оказалась в области отрицательных температур. Далее капли в облаках оледенели. Затем эти льдинки, которые образовались на высоте 1000–1500 метров, полетели вниз и „обрадовали“ москвичей майским снегом», — сказал Шувалов.

Жители некоторых округов столицы пожаловались на снег в среду, 4 мая. Как заметил синоптик, это явление для Москвы является совсем не уникальным событием.