Москвичам объяснили, куда выбрасывать искусственные ели

Искусственные ели сделаны из пластика, поэтому их можно выкидывать в контейнеры для раздельного сбора отходов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

«Не секрет, что Москва активно отрабатывает систему раздельного сбора отходов. В принципе, искусственная ель — это пластик. Если мы хотим избавиться от искусственной ели, надо воспользоваться услугами раздельного сбора отходов», — привело слова Кульбачевского РИА «Новости».

Руководитель департамента добавил, что елку можно измельчить или просто разобрать по частям, чтобы она влезла в мусорный бак. Такая утилизация позволит дать искусственному новогоднему дереву вторую жизнь. При этом Кульбачевский отметил, что в городе не планируется запускать отдельную программу по сбору пластиковых елей.

Сейчас москвичи все реже покупают настоящие ели на Новый год, сообщил начальник управления развития мелкорозничной торговли департамента торговли и услуг города Кирилл Фролов. Он отметил, что граждане приобретают искусственные деревья или же вовсе от них отказываются. В целом один елочный базар за 10 дней продает 300 елей.