Москвичам объяснили, куда исчез знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами» с Патриарших

Знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами» с изображением персонажей из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова долгие годы висел на Патриарших прудах в Москве. Однако своеобразный памятник роману постоянно воровали, поэтому было принято решение убрать его совсем, передала «Вечерняя Москва».

Как рассказала исполнительный директор музея-театра «Булгаковский дом» Наталья Склярова, в последний раз знак устанавливали сотрудники музея, но, к сожалению, его снова похитили.

«Почти два года назад мы восстановили дорожный знак с персонажами и надписью. Но буквально на следующий же день его похитили. Видимо, кто-то себе в качестве сувенира на дачу отвез. И с тех пор там больше не появлялась эта вывеска. Все привыкли, что ее постоянно крадут. После случившегося мы объявили горожанам о том, что в „Булгаковском доме“ можно приобрести такой же знак в натуральную величину», — объяснила она.

По ее словам, сотрудники музея каждый раз переустанавливали знак после очередной кражи, но в итоге перестали этим заниматься, поскольку знак каждый раз исчезал очень быстро.