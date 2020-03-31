Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице

«На компенсационную выплату в размере 19,5 тысячи рублей в месяц могут претендовать только москвичи, признанные безработными и не менее 60 календарных дней в 2020 году занимавшиеся трудовой деятельностью», —сказано в материале.

Те граждане, которые потеряли работу из-за нарушений трудовой дисциплины и других действий, не могут претендовать на выплаты.

При этом, гражданам, которые получили статус безработного до 31 марта, никакие заявления на выплаты не нужны — компенсацию они получат автоматически. Данная выплата также будет назначена тем, кого признают безработными в период режима самоизоляции и в течение 30 дней после него.

Кроме того, компенсацию выплатят тем гражданам, кто проходит профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по направлению московского центра занятости населения.

Встать на учет по безработице в центре занятости населения могут только те, кто имеет постоянную регистрацию в Москве. Для того, чтобы получать выплаты необходимо подать онлайн-заявление на сайте центра. К заявлению надо прикрепить все нужные документы.

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