Москвичам не придется сообщать о прогулке с питомцем во время самоизоляции

Если ситуация с коронавирусом ухудшится, то в Москве введут специальную систему контроля за соблюдением режима самоизоляции. При этом о выносе мусора или выгуле собаки сообщать будет не нужно.

«Чтобы выгулять питомца рядом с домом или вынести мусор на ближайшую контейнерную площадку, никаких уведомлений вообще не потребуется», — цитирует РИА «Новости» министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Он добавил, что система контроля появится в столице только, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Власти города уже подготовили все необходимое для запуска системы.

Ранее Лысенко сообщал, что жителям города, которые находятся на карантине, будут выдавать смартфоны с приложением для отслеживания соблюдения режима. Москвичи смогут получить гаджет на время или же самостоятельно установить программу на свой телефон.

Режим самоизоляции действует в Москве с 30 марта. Граждане могут выходить из дома только в ближайший магазин или аптеку, а также для поездки на работу. Еще разрешается выгуливать животных на расстоянии не более 100 метров от дома и выносить мусор.