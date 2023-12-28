Общество 28 декабря 2023, 12:33 Москвичам назвали три самых популярных поощрения на портале «Миллион призов» Москвичи чаще всего выбирали пополнение «Тройки» на портале «Миллион призов» РИА «Новости»

Читать 360tv в

В 2023 году самыми популярными поощрениями на сайте «Миллион призов» оказались пополнение баланса транспортной карты «Тройка» и парковочного счета, а также билеты в Московский зоопарк. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Горожане могли обменять заработанные баллы на 200, 400, 600, 800 или тысячу рублей и положить их на карту «Тройка». Этой опцией воспользовались более 97 тысяч пользователей.

Реклама

Поощрение «Московский паркинг» предоставляло возможность зачислить 200 парковочных баллов на аккаунт в приложении «Парковки России». Их можно было использовать для оплаты стоянки на улицах столицы. Этим вариантом воспользовались свыше 34 тысяч раз.

Посещение Московского зоопарка оказалось третьим по популярности призом. Его использовали более чем пять тысяч раз за год.

Ранее сообщалось, что участники голосования за имя для детеныша панды из столичного зоосада получат призы. Среди участников разыграют уникальную одежду, посвященную этому животному.