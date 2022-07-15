Москвичам назвали самые опасные места в городе

Лидером среди самых криминальных мест Москвы стал Центральный административный округ, где только за текущий год было зарегистрировано 10 045 преступлений. Об этом передала «Вечерняя Москва» со ссылкой на слова руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой.

Также в тройку наиболее опасных округов в Москве вошли Восточный — с 8144 совершенными преступлениями и Юго-Восточный — с 7867 преступлениями.

Всего с начала года в российской столице зарегистрировано более 71 тысячи преступлений. По словам Нефедовой, это на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2021-го года.