Москвичам назвали ограничения, которые сохранятся после 7 ноября. Список

Нерабочие дни завершатся в столице 8 ноября — с понедельника снова заработают ТЦ, кафе, рестораны и другие предприятия сферы услуг. Однако некоторые ограничения для профилактики распространения коронавируса продолжат действовать. Об этом напомнили в мэрии Москвы.

Власти подчеркнули, что ситуация с коронавирусом в Москве «остается достаточно напряженной». Несмотря на это, они приняли решение не продлевать нерабочие дни, как это сделали некоторые регионы с серьезными проблемами заболеваемости. При этом в Москве продолжат действовать ограничения:

• Сохранится требование для работодателей о переводе 30% сотрудников на удаленку.

• Пожилые граждане старше 60 лет продолжат работать на дистанционке.

• Для москвичей старше 60 лет останется приостановленным льготный проезд на общественном транспорте.

• Домашний режим сохранится для ряда сотрудников. Речь идет о тех, кто не прошел вакцинацию или не переболел ковидом в последние полгода. Для них по-прежнему приостановлен бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте — проездные документы разблокируют, если человек вакцинируется или переболеет.

• Сохранится режим QR-кодов для посещения театров и музеев.

• Для посещения концертов и других развлекательных, культурных, спортивных, зрелищных мероприятий также нужно будет показать QR-код переболевшего или вакцинированного.

Кроме того, в столице сохранится масочный режим.