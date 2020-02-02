Москвичам назвали дату наступления «нормальной зимы»

«6 февраля ночные температуры будут от 9 до 14 градусов [мороза], а дневные — от 5 до 10 градусов. И это впервые, по всей видимости, за всю зиму, когда температура приблизится к своей норме», — сказал ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Однако морозы продержатся в Москве и области всего четыре дня. Уже 9 февраля москвичей ждет оттепель.

Сейчас в Москве около -1 градуса, идет снег. Осадки ожидаются в течение всего воскресенья, причем ночью будет идти снег с дождем. В течение дня синоптики прогнозируют 0…+2 градуса. По прогнозам Гидрометцентра, местами ожидается гололед, налипание мокрого снега, туман, ветер будет достигать 15 метров в секунду.

В ночь на понедельник будет около нуля градусов, а днем 3 февраля температура воздуха может подняться до +6. Синоптики прогнозируют осадки в виде снега, в том числе мокрого, и дождя, возможен туман.