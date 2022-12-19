Общество 19 декабря 2022, 17:23 Москвичам напомнили правила качественного ремонта бытовой техники Tonodiaz/Freepik / freepik

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Когда дома ломается бытовая техника, это всегда создает массу проблем. Человек сразу думает, что ему предстоит внеплановая покупка нового гаджета, что серьезно ударит по бюджету. Однако вместо этого можно попробовать сдать вышедший из строя прибор в ремонт. При этом важно обращаться в проверенную организацию. В Москве таковой является «Ленремонт».

Нестабильная внешняя обстановка, повышение цен и скачки валют, как правило, заставляют людей нервничать. Нередко бывает, что в такие моменты дома ломается бытовая техника. В таких условиях, на первый взгляд, обычные бытовые задачи становятся настоящей проблемой. Первое, что хочет сделать человек, — срочно купить что-то новое взамен старого. Как правило, такие покупки всегда бывают незапланированными и подрывают семейный бюджет. А если вы вдруг решили сдать сломанный прибор в ремонт, то продавцы магазина будут всеми силами отговаривать вас от этого поступка.

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Однако выход есть. И он сэкономит не только время и нервные клетки, но еще и значительную сумму денег. Только вдумайтесь: вы можете вызвать мастера прямо на дом и таким образом решить несколько проблем. В удобное время высоко квалифицированный специалист приедет к вам и сразу приступит к ремонту. К тому же, если у вас внезапно вышла из строя крупногабаритная техника, вам не нужно будет думать, как ее транспортировать в сервисный центр. Как итог — уже спустя несколько часов ваш условный холодильник, стиральная машинка или телевизор снова заработает. Кроме того, мастер выдаст вам гарантию на ремонт, так что вы можете быть уверены: если с вашим прибором что-то случится в гарантийный период, специалист восстановит его совершенно бесплатно.

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Также стоимость ремонта, как правило, ниже, чем покупка новой техники, ведь она состоит из работы мастера и цены запчастей. В отличие от этого, если вы вдруг решите купить новую технику, вам придется платить не только за нее, а также за доставку, погрузку и подключение.

Так как же выбрать, куда обратиться за помощью? Все очень просто. Для того чтобы выбрать проверенную организацию, нужно удостовериться, что она может дать документально подтвержденную гарантию на свои услуги. В Москве это компания «Ленремонт». С 1989 года ее специалисты в короткие сроки ремонтируют горожанам холодильники, стиральные машины и другую бытовую технику. Плюсом является и то, что компания работает без предоплаты, а пенсионерам предоставляет скидку. Мастера работают во всех районах города, так что в случае необходимости специалист приедет к вам на дом максимум через час.