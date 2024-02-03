03 февраля 2024, 15:04
Москвичам напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях
Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях
Прокуратура Москвы предупредила горожан об ответственности за участие в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«В интернете и социальных сетях появилась информация с призывами к участию в акции в центре Москвы. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города не согласовали в установленном законом порядке», — подчеркнули в пресс-службе.
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В ведомстве также напомнили, что участие в таких массовых мероприятиях и их организация влекут за собой предусмотренную законодательством ответственность.
Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в России несистемная оппозиция давно находится под финансированием западных стран. По его словам, среди них есть как сложившиеся бандитские формирования, так и просто откровенные фрики.
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