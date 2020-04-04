Москвичам напомнили об опасности семейных походов в магазин
Как сообщил «РИА Новости» министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, совместные поездки за продуктами или на дачу не запрещаются.
«Если вы едете семьей — то это одно дело, там вы и так все время друг с другом находитесь. А если вы берете и подсаживаете к себе в машину группу незнакомых людей, то здесь в маленьком автомобиле дистанция короткая, и вы себя подвергаете риску. И тех людей, которые сидят рядом», — сказал Данчиков.
По его мнению, в такой ситуации лучше воспользоваться общественным транспортом. В нем больше места и можно соблюдать дистанцию в полтора метра.
Он объяснил, что не запрещено родственникам из разных квартир поехать вместе. Но это рискованно.
«Можно все, но нужно понимать, что когда граждане сталкиваются с другими не совместно проживающими, то нет гарантий, что этот человек не подхватил где-то эту инфекцию. Они попадают в зону риска», — отметил начальник Главного контрольного управления.
Дачников подчеркнул, что все меры направлены на то, чтобы защитить граждан от самих себя. По его словам, вы можете выйти один и позаниматься на турнике. Но вы не знаете, кто занимался до вас. Коронавирус долго остается активным на поверхностях.
«Поэтому эти меры продиктованы не какой-то прихотью, а реальной необходимостью ограничить людей от риска заражения», — заключил он.
С 30 марта власти Москвы ввели режим самоизоляции. Жителям рекомендовано максимальное время проводить дома. Выходить на улицу разрешается только в крайнем случае — за продуктами, в аптеку, погулять с собакой или вынести мусор.
Ранее режим самоизоляции продлили до 1 мая.
В России зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом. 34 человека погибли, по данным стопкоронавирус.рф.