Москвичам напомнили об опасности семейных походов в магазин

Московские власти напомнили жителям столицы, что семейный поход по магазинам — это риск заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому желательно таких мероприятий избегать.

Как сообщил «РИА Новости» министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, совместные поездки за продуктами или на дачу не запрещаются.

«Если вы едете семьей — то это одно дело, там вы и так все время друг с другом находитесь. А если вы берете и подсаживаете к себе в машину группу незнакомых людей, то здесь в маленьком автомобиле дистанция короткая, и вы себя подвергаете риску. И тех людей, которые сидят рядом», — сказал Данчиков.

По его мнению, в такой ситуации лучше воспользоваться общественным транспортом. В нем больше места и можно соблюдать дистанцию в полтора метра.

Он объяснил, что не запрещено родственникам из разных квартир поехать вместе. Но это рискованно.

«Можно все, но нужно понимать, что когда граждане сталкиваются с другими не совместно проживающими, то нет гарантий, что этот человек не подхватил где-то эту инфекцию. Они попадают в зону риска», — отметил начальник Главного контрольного управления.

Дачников подчеркнул, что все меры направлены на то, чтобы защитить граждан от самих себя. По его словам, вы можете выйти один и позаниматься на турнике. Но вы не знаете, кто занимался до вас. Коронавирус долго остается активным на поверхностях.

«Поэтому эти меры продиктованы не какой-то прихотью, а реальной необходимостью ограничить людей от риска заражения», — заключил он.

С 30 марта власти Москвы ввели режим самоизоляции. Жителям рекомендовано максимальное время проводить дома. Выходить на улицу разрешается только в крайнем случае — за продуктами, в аптеку, погулять с собакой или вынести мусор.

Ранее режим самоизоляции продлили до 1 мая.

В России зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом. 34 человека погибли, по данным стопкоронавирус.рф.