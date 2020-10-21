Москвичам напомнили о праве шуметь днем

Он рассказал, что у жителей домов есть право делать ремонт в разрешенное время.

«Безопасный уровень шума в квартире — не более 55 децибел по максимальному уровню звука», — пояснил Козлов.

По его словам, он должен соблюдаться с 7 утра до 23 вечера. В ночное время этот показатель не может превышать 45 децибел.

Чтобы сравнить: шум листвы от ветра — 30-35 децибел, 50 децибел — спокойный разговор, пение птиц, стрекот сверчков

Ранее группа сенаторов во главе с вице-спикером палаты регионов Ильясом Умахановым предложила закрепить порядок организации образования в дистанционном формате.

Один из авторов внесенного в Госдуму проекта, глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова подчеркнула, что важно разграничить полномочия ведомств по решению вопросов, которые связаны с дистанционными образовательными технологиями. По ее словам, в общем и среднем профессиональном образовании необходимо поручить такое направление Минпросвещения, а в высшем — Минобрнауки.