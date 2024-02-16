Общество 16 февраля 2024, 21:58 Москвичам напомнили о наказании за участие в массовых акциях Прокуратура Москвы предостерегла россиян от участия в массовых митингах РИА «Новости»

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Жителей и гостей Москвы предупредили о недопустимости участия в массовых акциях, к которым призывают в интернете. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в соцсетях появились сообщения с призывом выйти на массовую акцию. Правоохранители напомнили о недопустимости нарушения закона.

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Прокуратура обратила внимание на то, что указанную демонстрацию не согласовали с властями Москвы в установленном законом порядке.

Представители ведомства также напомнили о вероятности административного ареста, который предусмотрен за организацию или проведение несанкционированных массовых акций, а также за призывы и участие в таких мероприятиях.