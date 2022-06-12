Москвичам напомнили о бесплатных парковках в честь Дня России

Столичные парковки станут бесплатными в честь Дня России. Жителям и гостям города не придется платить за стоянку своих машин 12 и 13 июня. Об этом напомнил дептранс Москвы.

«Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 12 и 13 июня. <…> Парковки со шлагбаумом останутся платными все дни. Соблюдайте правила дорожного движения и паркуйтесь только в разрешенных местах. Желаем отлично провести выходные», — пожелал столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Также москвичам напомнили, что в честь праздника в городе ввели специальные тарифы на велопрокат. Абонемент «День России. Месяц» обойдется в 400 рублей. Поминутный тариф будет стоить 10 рублей за старт, а дальше придется заплатить по три рубля за каждую минуту.

Жителей страны уже поздравили с Днем России с Международной космической станции (МКС). Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков записали видеообращение, в котором рассказали о важности праздника.

В День России по всей стране пройдут различные праздничные мероприятия. В Москве запланирован большой концерт в центре города. Также 12 июня президент Владимир Путин вручит государственные премии и звезды Героя России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.