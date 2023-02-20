Общество 20 февраля 2023, 15:20 Москвичам напомнили, что освоить сноуборд можно в любом возрасте

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Зима подходит к концу, но в Москве еще много снега и стабильные морозы, поэтому можно провести выходные с пользой, научившись кататься на сноуборде. Об этом рассказала «Вечерняя Москва».

В российской столице есть несколько склонов, все они предлагают услуги инструкторов и прокат спортивного снаряжения. В среднем одна тренировка с наставником обойдется от полутора до шести тысяч рублей. Цена зависит от длительности занятия, времени и дня недели. В пиковые часы в выходные — самые высокие расценки.

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Как подчеркивают тренеры, научиться ездить несложно, особенно если в прошлом был опыт катания на скейте. Но очень важно подобрать правильное обмундирование: сноуборд под рост и ботинки нужного размера. Также крайне важно надеть защиту и соблюдать технику безопасности. Несколько спусков — и даже у возрастного спортсмена начнет получаться.

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