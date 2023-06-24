Общество 24 июня 2023, 18:58 Москвичам напомнили о ряде ограничений в связи с режимом КТО Прокуратура Москвы напомнила о ряде ограничений при режиме КТО РИА «Новости»

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После введения режима контртеррористической операции в Москве гости и жители столицы должны неукоснительно соблюдать введенные ограничения. Об этом говорится в заявлении пресс-службы московской прокуратуры.

«Согласно действующему законодательству в ходе режима КТО в целях обеспечения безопасности предусмотрен ряд обязательных для исполнения организациями и гражданами ограничений, связанных с использованием средств связи и личного автотранспорта, а также порядком личного досмотра», — отметили в ведомстве.

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Прокуратура напомнила руководству общественных и политических объединений граждан, учреждений и предприятий столицы, а также представителей блогосферы и средств массовой информации о недопустимости распространения недостоверной информации и искажения официальных сведений.

«В случае выявления таких действий ответственность, в том числе и уголовная, последует незамедлительно», — добавили в пресс-службе.

С субботы, 24 июня, в Москве и Московской области вступил в силу режим контртеррористической операции.