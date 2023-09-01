Общество 01 сентября 2023, 14:53 Москвичам начали приходить оповещения об участии в электронном голосовании Москвичи начали получать СМС-уведомления об участии в акции #ВыбираемВместе2023 Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице стартовала акция #ВыбираемВместе2023, благодаря которой москвичи получат возможность не только принять участие в выборах и проявить гражданскую позицию, но и выиграть призовые баллы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Выигранные баллы можно будет использовать в рамках программы «Миллион призов» для получения различных подарков.

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Чтобы стать участником акции, необходимо проголосовать в электронном виде с 8 по 10 сентября. Получив доступ к онлайн-голосованию, человек получит СМС-сообщение с уникальным кодом участника акции.

Если доступа к онлайн-голосованию нет, москвичи смогут проголосовать на избирательном участке с использованием терминала и сообщить свой номер мобильного телефона. В этом случае им направят СМС-уведомление с информацией об участии в акции и уникальным кодом.

Розыгрыш призов среди участников акции состоится 9, 10 и 11 сентября. Чтобы уникальный код участвовал в розыгрыше, необходимо проголосовать до 20:00 в день, предшествующий розыгрышу. Уведомление о выигрыше придет с номера DIT_MOS. Также можно будет самостоятельно проверить свой выигрыш на сайте «Миллион призов» или активировать уникальный код до 25 сентября.

Ранее ситуационный центр по наблюдению за выборами заработал в Подмосковье.