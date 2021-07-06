Москвичам начали отправлять СМС с QR-кодами

Жителям Москвы начали направлять QR-коды вакцинированного на телефоны по СМС. Для этого при вакцинации специалисты рекомендуют оставлять номер телефона и номер СНИЛС.

СМС о полном прохождении вакцинации придет на телефон после введения второго компонента. Если человек привился однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», то сообщение со ссылкой на QR-код придет сразу после инъекции. Об этом сообщил «Российская газета» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Помимо номера телефона, при вакцинации нужно оставить номер СНИЛС. Это поможет избежать ошибок при получении QR-кода на федеральных порталах.

При заполнении документом на вакцинацию необходимо внимательно проверять свои данные — ФИО, номер паспорта и год рождения.

Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что жителям Подмосковья QR-код будет приходить вне зависимости от подтвержденной записи на сайте госуслуг. Оказалось, что в 68-70% случаев жители не смогли получить QR-код из-за отсутствия подтвержденной записи на ЕСИА.