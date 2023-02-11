Общество 11 февраля 2023, 05:55 Москвичам на выходных пообещали снегопад и метель Научрук Гидрометцентра Вильфанд: в выходные в Москве ожидается снегопад и метель freepik

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В выходные в Москве и Центральной России ожидаются обильный снегопад и сильная метель, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Высота сугробов вырастет на 5-10 сантиметров, сообщило РИА «Новости».

«В субботу днем, особенно в послеполуденные часы, начинается снег, понижение давления и температуры — от ноля до −2 градусов и усиление ветра до 15 метров в секунду. Сочетание ветра и снега приведут к метели», — заявил Вильфанд.

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Сильный ветер со снегом будет продолжаться всю ночь на воскресенье, днем давление повысится, продолжит идти небольшой снег.

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Выпавший в выходные снег увеличит высоту сугробов на 5-10 сантиметров, добавил метеоролог.

Жителей Новосибирска на этих выходных ожидают сильные морозы. Температура воздуха опустится до -37 градусов, в воскресенье в дневные часы прогнозируется потепление до −9 градусов.