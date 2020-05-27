Москвичам могут разрешить прогулки. Но есть определенные условия

Запрет на прогулки в Москве могут снять. На улицу разрешат выходить семьям с детьми, пожилым людям и для занятий спортом. Все это возможно при «жестком соблюдении требований».

В Роспотребнадзоре не исключили смягчения режима самоизоляции, если распространение коронавируса и дальше будет снижаться. Об этом заявила глава столичного управления ведомства Елена Андреева, которую процитировал «Интерфакс».

Основные показатели, по мнению специалистов, указывают на готовность Москвы к первому и второму этапам отмены введенных на фоне пандемии COVID-19 ограничений. Начнется она с постепенного выхода из самоизоляции: свою работу могут возобновить небольшие продуктовые магазины и бытовые сервисы, на улице будет можно заниматься спортом. Потом планируют разрешить прогулки, в том числе с детьми, и открыть крупные торговые точки.

Коэффициент распространения инфекции в городе равняется 0,85. Чтобы запреты сняли, он должен оставаться меньше единицы в течение 70 дней.

Андреева добавила, что показатель свободного коечного фонда в столице находится на уровне 85%. В плане тестирования населения он тоже высокий.

«384 человека на 100 тысяч населения при нормативе не менее 70. Москва абсолютный лидер по тестированию», — подчеркнула глава столичного управления Роспотребнадзора.

Уровень летальности и регистрация внебольничных пневмоний влияют на определение возможности выхода из самоизоляции косвенно. В первом случае это 1,1%.

«Когда мы анализируем летальность, то видим, что около 65-70% — это люди старше 65 лет», — заключила Андреева.

В Москве, по последним данным, подтвердили 2140 новых случаев COVID-19. С начала эпидемии заразились 171 443 человека, выздоровели 67 458 пациентов, скончались 2183. Режим самоизоляции в столице действует до 31 мая.