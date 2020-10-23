Москвичам дали советы по общению с соседями на удаленке

Основную массу подобных конфликтов легко решить с помощью переговоров. Однако если мирный путь не помогает, придется обращаться в управляющую организацию или к участковому. Там нужно будет объяснить, что соседи нарушают нормы по шуму.

«Как правило, на этом все останавливается. У нас полиция, загруженная криминальными преступлениями, а вот на такие правонарушения, как шум или выгул собак, или курение в подъездах, — не реагируют», — предупредил Крохин.

Он также поговорил на тему качества жилья и слышимость в многоквартирных домах. Квартиры в России не всегда приспособлены для дистанционной работы, поэтому жильцам нужно идти друг другу навстречу.

«Приемка, контроль переустройства, я уж не говорю о составлении протоколов об административных правонарушениях, — у жилищных организаций этих функций нет. Поэтому жилищная, управляющая компания в доме не может никак воздействовать на гражданина, кроме как на его совесть и на добровольное исполнение», — пояснил Крохин.

По его мнению, решить проблемы реально путем внесения изменений в законодательство, по которым жилищная инспекция могла бы защищать права граждан по месту жительства.