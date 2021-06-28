Москвичам без QR-кода разрешат пройти в ресторан вымыть руки

Людям, которые решили отдохнуть на летних верандах в московских кафе и ресторанах, все же разрешат зайти в помещение, даже если у них не будет QR-кода. Однако такой визит будет недолгим. Условия назвал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, сообщило РИА «Новости».

Оказалось, что гостям без QR-кода можно будет пройти внутрь, чтобы вымыть руки. Однако все меры предосторожности, как обычно, придется соблюдать. Речь идет о масках и социальной дистанции.

«Конечно же, можно пройти и помыть руки, надев маску и соблюдая все меры предосторожности», — заявил Немерюк.

В Москве с понедельника, 28 июня, отдыхать в ресторанах или на массовых мероприятиях смогут только гости, привившиеся от коронавируса или переболевшие COVID-19 не более чем полгода назад. Кроме того, в число отдыхающих внутри ресторанов могут войти люди, у которых есть отрицательный результат ПЦР-теста. Для того чтобы подтвердить свой статус, люди должны иметь при себе специальный QR-код. А до 12 июля сидеть на верандах можно и без него.