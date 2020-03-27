Москвича за нарушение карантина наказали лечением в «хорошей, но не лучшей» больнице

Житель Москвы, которому диагностировали коронавирус, нарушил карантин и вышел на прогулку. Молодого человека в итоге увезли на скорой в одну из инфекционных больниц города — хорошую, но не лучшую.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», что наблюдать за инфицированным будут «в хорошей, но не лучшей» клинике.

«Надеюсь, что этот урок будет примером для других и таких случаев у нас больше не будет», — подчеркнула Ракова.

По ее словам, речь идет о пациенте с легкой формой COVID-19. Он подписал информированное согласие, которое обязывает зараженного уйти на самоизоляцию и не выходить из дома. Однако мужчина решил прогуляться. В больницу его забирала скорая, которую сопровождали полицейские.

Столичный депздрав разрешил тем, у кого болезнь протекает без осложнений, лечиться на дому. Ракова заметила, что в Москве таких пациентов около 100. Все они поставили свою подпись на документе, предписывающем им определенный режим. За пациентами круглосуточно наблюдают при помощи городских камер.

По всей России, по данным МВД, за нарушение карантина по коронавирусу к административной ответственности привлекли свыше 500 человек. Штрафы за такие правонарушения хотят повысить. Правительство уже внесло поправки в КоАП.

На 26 марта в нашей стране выявили 840 случаев заражения коронавирусом. В столице их больше всего — 546. Вылечились 38 пациентов. В Подмосковье 27 марта выписали восьмого человека, который переболел COVID-19.