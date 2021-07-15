Мужчину приговорили к 10 месяцам ограничения свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое создало угрозу массового заболевания людей. Он заселился в один из хостелов Москвы, зная, что заражен коронавирусом.

Об этом сообщил и в пресс-службе прокуратуры Москвы. Такое решение принял Кузьминский районный суд столицы. Следствие установило, что 10 апреля 41-летнего мужчину отпустили из больницы, где он лежал с ковидом, чтобы он продолжил лечиться дома. При выписке он дал добровольное согласие на соблюдение режима самоизоляции, но назвал неверный адрес проживания.

«Заведомо зная свой диагноз, осознавая, что может подвергнуть заражению других лиц, он прибыл для проживания в хостел на Рязанском проспекте. Скрыв при заселении от администрации хостела, где проживали 20 человек, информацию о своем заболевании, он поставил под угрозу заражения COVID-19 работников и постояльцев», — уточнили в пресс-службе.

Узнав о больном постояльце, в хостеле провели комплекс противоэпидемических мер, чтобы не допустить распространение коронавируса. Информацию проверила Кузьминская межрайонная прокуратура, по результатам возбудили уголовное дело. После этого обвиняемый скрылся от правоохранителей — его удалось найти только в мае.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 10 месяцам ограничения свободы — на этот срок мужчине запретили выходить из дома с 20:00 до 08:00 и выезжать за пределы региона.