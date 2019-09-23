Москвича-педофила приговорили к 20 годам тюрьмы. Он 10 лет держал в рабстве маленького мальчика

«Суд приговорил Эдуарда Никитина к 20 годам колонии строгого режима», — цитирует агентство слова источника в суде.

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Следствие установило, что в 2009 году мужчина познакомился с девятилетним мальчиком, которого убедил жить в своей квартире. Школьник согласился и ушел от родителей к Никитину, который запер его и долго не выпускал из дома. Все это время мальчик регулярно подвергался насилию сексуального характера.

После исчезновения мальчика, когда поиски не дали никаких результатов, следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Лишь в 2019 году полицейским удалось поймать преступника, который вскоре признал свою вину. Тогда же бы обнаружен и сам потерпевший — теперь уже 19-летний юноша. Оказалось, что он практически ничего не помнил из своей прошлой жизни, в том числе не смог сказать, что его родители и где они жили.

Сам Эдуард Никитин ранее уже был судим по статье «Развратные действия».