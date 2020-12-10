Москвича осудили за подготовку убийства родной матери

По данным информагентства, мужчина попросил знакомого убить свою родную мать из-за двух квартир, которые он не мог поделить с ней. Женщина отказалась передать безработному сыну жилье в качестве наследства. В результате москвич решил заказать родительницу.

Однако предполагаемый киллер рассказал правоохранителям о готовящемся преступлении. Они задержали заказчика и обыскали его квартиру, найдя там пистолет и патроны. Следующие 12,5 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.