Москвича ошибочно признали мертвым

Родственники 79-летнего москвича получили свидетельство о его смерти, но мужчина был жив. Восстановления прав пришлось добиваться через суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Зеленоградского административного округа столицы.

После получения свидетельства о смерти дочь пенсионера обратилась за помощью в прокуратуру. Надзорное ведомство организовало проверку возможного нарушения прав пожилого москвича.

«Установлено, что 79-летний пенсионер ошибочно был признан умершим, о чем была внесена актовая запись и родственникам выдано свидетельство о смерти», — уточнили в пресс-службе.

По состоянию здоровья мужчина не мог самостоятельно защищать свои права. В связи с этим прокуратура действовала в его интересах и подала иск в суд. Записи о смерти пенсионера попросили аннулировать, а свидетельство признать недействительным.

«Судом требования прокурора Зеленоградского административного округа Москвы удовлетворены в полном объеме», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Решение суда по ходатайству прокурора должно быть исполнено немедленно.