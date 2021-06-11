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    11 июня 2021, 23:54

    Москвича ошибочно признали мертвым

    Дарья Бунякова

    Родственники 79-летнего москвича получили свидетельство о его смерти, но мужчина был жив. Восстановления прав пришлось добиваться через суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Зеленоградского административного округа столицы.

    После получения свидетельства о смерти дочь пенсионера обратилась за помощью в прокуратуру. Надзорное ведомство организовало проверку возможного нарушения прав пожилого москвича.

    «Установлено, что 79-летний пенсионер ошибочно был признан умершим, о чем была внесена актовая запись и родственникам выдано свидетельство о смерти», — уточнили в пресс-службе.

    По состоянию здоровья мужчина не мог самостоятельно защищать свои права. В связи с этим прокуратура действовала в его интересах и подала иск в суд. Записи о смерти пенсионера попросили аннулировать, а свидетельство признать недействительным.

    «Судом требования прокурора Зеленоградского административного округа Москвы удовлетворены в полном объеме», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

    Решение суда по ходатайству прокурора должно быть исполнено немедленно.