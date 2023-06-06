Общество 06 июня 2023, 18:53 Москвича обвинили во взломе чужих компьютеров в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Москвы, которого обвинили во взломе чужих компьютеров ради добычи криптовалюты. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Правоохранители предполагают, что обвиняемый приходил в городские компьютерные клубы, где устанавливал вирусы на компьютеры, чтобы использовать системы для майнинга криптовалюты. «Царьград» добавил, что у мужчины был сообщник-мигрант. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.