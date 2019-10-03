Москвичка избила собаку об дверь подъезда

Пост появился в социальной сети днем в четверг, 3 октября. Инцидент произошел на улице Росщупкина возле дома № 9.

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«Сегодня идем писать заявление в полицию. Прошу огласки!», — написано в опубликованном сообщении. К посту было прикреплено два ролика с издевательствами над животным. На первой видеозаписи женщина берет собаку в руки и ударяет животное о железную дверь в подъезд.

На следующем видеоролике видно, как женщина, отойдя от подъезда, опять берет собаку на руки и бьет. На кадрах слышно, как животное скулит. В результате псу все же удается вырваться и отбежать от своего мучителя.

Пост уже набрал больше 250 комментариев и свыше 200 перепостов. Под видео пользователи поддерживают активистов в их желании написать заявление и забрать животное у живодерки. Поступает информация о том, что якобы в этом доме находится передержка животных, но вместо хорошего отношения к зверям, их бьют и издеваются над ними.

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Зоозащитникам удалось забрать собаку у девушки, которая систематически издевалась над животным, рассказал корреспондент «360».

Как выяснилось, жестокое обращение над домашним питомцем сняли на телефон неравнодушные соседи. Десятки активистов откликнулись на призыв спасти собаку, вечером они нашли квартиру, в которой находилось избитое животное. После долгих разговор с хозяйкой его забрали.

Также неравнодушные зоозащитники выяснили, что у девушки есть еще две собаки. Но забрать их не получилось. Нет доказательств жестокого обращения еще и с ними. Хотя соседи периодически слышат повизгивание из-за входной двери.

В планах у активистов написать заявление в полицию, чтобы следователи изучили состояние животных и дали правовую оценку действиям владелицы животных.