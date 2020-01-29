Москвич заявил на девушку из-за коронавируса

Речь идет о гражданке Китая, которая работает в китайской компании в Москве. Приятель рассказал мужчине, что девушка пришла на работу с высокой температурой. Однако начальство в итоге отправило ее лечиться домой.

Москвич, наслышанный о распространении коронавируса, написал заявление в полицию. Там отреагировали на жалобу и отправились в компанию. Полицейские наткнулись на закрытые двери офиса, никакой заболевшей они не нашли.

По последним данным, 132 человека умерли от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса из Китая. Более 5900 человек заразились, 104 вылечились. Вспышка неизвестного вируса началась в КНР в конце декабря 2019 года. После заболевание вышло за пределы Китая. Несколько человек заболели в США, Канаде, Австралии, Южной Корее, Таиланде и других странах. В России пока нет информации о заразившихся.

Повышенные меры безопасности в ближайшее время введут на российском пограничном контроле из-за коронавируса. У иностранцев будут требовать справки о состоянии здоровья. Также они будут сдавать отпечатки пальцев.