Москвич задолжал по алиментам более трех с половиной миллионов рублей

По данным издания, 40-летний москвич задолжал шестерым несовершеннолетним детям более 3,6 миллиона рублей. Его привлекли к административной ответственности. Суд назначил алиментщику 120 часов обязательных работ.

Если отец в и дальнейшем не будет платить алименты, ему грозит уголовное дело. В худшем случае москвич может сесть за решетку на один год.