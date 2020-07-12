Москвич вылез из окна девятого этажа и подтянулся на раме

Житель одного из жилых домов на севере Москвы повис на окне девятого этажа и стал подтягиваться. Мужчине удалось залезть обратно в квартиру, а все происходящее засняли на видео.

На кадрах видно, что полуголый мужчина вылезает из окна и виснет на раме. Затем он несколько раз подтягивается на руках, а после этого не без труда залезает обратно в комнату. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Как пишет канал, мужчина устроил экстремальную физкультуру на Карельском бульваре в Москве. По предварительной информации, жилец дома во время инцидента был пьян. Автором ролика стала женщина, которая засняла все происходящее из соседнего дома.

Более подробных данных о случившемся пока не сообщается.