Москвич выиграл в лотерею больше 300 млн рублей. Теперь его ищут

«Сегодня был разыгран накопленный суперприз лотереи «Гослото «6 из 45» в размере 303 527 903 рублей. Мультимиллионером стал участник 5249-го тиража из Москвы. А благодаря тому, что победитель отметил в билете семь чисел, сумма его выигрыша увеличилась более чем на миллион рублей и составила 304 727 903 рубля», — сказали в компании.

Победителя все еще ждут. Москвич купил билет через мобильное приложение «Столото» и в нем отметил числовую комбинацию: 23, 38, 12, 35, 16, 31. Сегодняшний выигрыш вошел в число крупнейших в лотерее «Гослото «6 из 45». Еще больше получил игрок из Краснодарского края в мае 2017 года. Тогда призом была сумма 365 миллионов рублей

В США женщине тоже повезло. Американка смогла выиграть в лото с одной комбинацией дважды. Шаника Миллер из штата Северная Каролина получала денежный приз в 2020 году, однако в 2017 с таким же набором чисел выиграла 50 тысяч долларов.