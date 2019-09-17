Москвич выиграл 286 млн рублей в лотерею

Житель столицы купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл 286,1 миллиона. С суммой своего выигрыша он вошел в семерку россиян, которые сорвали крупный куш в лотерее.

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«Житель Москвы купил билет «Гослото «4 из 20» за 200 рублей и стал богаче на 286 147 104 рубля. Что тут еще сказать. Везет некоторым! <… > Победителя нашего мы поздравляем и приглашаем в лотерейный центр, где можно его (выигрыш — прим. ред.) оформить», — говорится в сообщении на официальном сайте компании «Столото».

Имя счастливчика не называется.

По данным телеканала «Мир», везучий мужчина правильно угадал все числа выигрышной комбинации: в первом поле билета числа 9, 7, 2 и 14, а во втором — числа 17, 3, 14 и 7.

Его выигрыш стал седьмым по размеру в России. Первое место в этом рейтинге у пенсионерки Натальи Власовой с выигрышем 506 миллионов рублей, второе и третье места разделили семьи из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга — они смогли выиграть в лотерею по 500 миллионов рублей.

Выигрыш 286 миллионов рублей — крупнейший в Москве.