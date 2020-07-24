Москвич встал на колени и почистил обувь мигранту. Это сочли «разжиганием в чистом виде»

В Москве появилось движение Migrants lives matter («Жизни мигрантов имеют значение») по примеру американского объединения, выступающего против расизма. Но российское движение пока не набрало много сторонников. Судя по всему, там состоит один человек — основатель Александр Андриянов.

О создании своего движения он написал во «ВКонтакте», а для привлечения внимания записал видео, как он чистит кроссовку молодому человеку в форме сотрудника ЖКХ.

На кадрах видно, как Андриянов в футболке с надписью Migrants lives matter стоит на одном колене и тряпкой натирает белую кроссовку на поставленной на ведро ноге молодого человека.

В опубликованном на своей странице манифесте Андриянов завил, что многие не задумываются о мигрантах, которые убирают улицы, развозят еду и строят дома.

По его словам, всех жителей ближнего зарубежья, которые работают в Москве, изводят регулярными проверками, кидают на деньги, а все они живут в антисанитарных условиях. Выход из этой ситуации он видит один: отказаться от деления на национальности и относиться друг к другу с уважением.

В действиях Андриянова президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов увидел пранк и попытку хайпа. Он напомнил, таджик, который устроил панику в метро Москвы, изобразив припадок от коронавируса, получил месяц ареста. В этом случае он ждет того же.

«Это абсолютно недопустимая провокация. <…> Это разжигание в чистом виде», — заявил Коженов в беседе с «360». Он пообещал передать видео, записанное основателем движения, в полицию.

Сам Андриянов называет себя «экспертом в области взрывного PR». По его словам, его клиенты становятся героями статей федеральных СМИ. В качестве примеров он привел несколько собственных достижений: «ради хайпа подавал иск на Павла Дурова и организовал „похищение“ короны у Miss-Eurasia 2019 Анны Костенко».