Москвич встал на колени и почистил обувь мигранту. Это сочли «разжиганием в чистом виде»
О создании своего движения он написал во «ВКонтакте», а для привлечения внимания записал видео, как он чистит кроссовку молодому человеку в форме сотрудника ЖКХ.
На кадрах видно, как Андриянов в футболке с надписью Migrants lives matter стоит на одном колене и тряпкой натирает белую кроссовку на поставленной на ведро ноге молодого человека.
В опубликованном на своей странице манифесте Андриянов завил, что многие не задумываются о мигрантах, которые убирают улицы, развозят еду и строят дома.
По его словам, всех жителей ближнего зарубежья, которые работают в Москве, изводят регулярными проверками, кидают на деньги, а все они живут в антисанитарных условиях. Выход из этой ситуации он видит один: отказаться от деления на национальности и относиться друг к другу с уважением.
В действиях Андриянова президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов увидел пранк и попытку хайпа. Он напомнил, таджик, который устроил панику в метро Москвы, изобразив припадок от коронавируса, получил месяц ареста. В этом случае он ждет того же.
«Это абсолютно недопустимая провокация. <…> Это разжигание в чистом виде», — заявил Коженов в беседе с «360». Он пообещал передать видео, записанное основателем движения, в полицию.
Сам Андриянов называет себя «экспертом в области взрывного PR». По его словам, его клиенты становятся героями статей федеральных СМИ. В качестве примеров он привел несколько собственных достижений: «ради хайпа подавал иск на Павла Дурова и организовал „похищение“ короны у Miss-Eurasia 2019 Анны Костенко».