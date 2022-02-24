Москвич украл кота у своего соседа, чтобы покормить

Москвич украл кота у своего соседа. Он объяснил, что сделал это из благородных побуждений, однако для выполнения своих планов ему пришлось выбить чужое окно. Об этом рассказал РЕН ТВ.

По слова мужчины, он услышал громкое мяуканье из соседней квартиры. Предположив, что животное может быть голодным, он выбил окно на кухне чужой квартиры и вызволил питомца.

Он накормил кота, после чего вернул хозяину. Однако владелец животного не оценил благородный порыв и обратился в полицию.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают материальный ущерб, который понес владелец.

Ранее стало известно, что мартовские коты в российской столице закричали раньше обычного. Это могло произойти из-за теплой погоды и увеличения продолжительности светового дня. Такую версию высказал ветеринар Михаил Шеляков,