Москвич сдал жену в психбольницу против ее воли

Создатель сайта «Лайфхакер» Олег Недерев отправил жену в психиатрическую больницу. При этом женщина не хочет находиться под присмотром врачей. Таким образом программист решил заставить супругу подписать перед разводом брачный контракт.

Ксения Слива попала в столичную клинику, где оказывают психологическую помощь, 10 дней назад. Все услуги оплачивает Недерев, но его жена не хочет находиться в больнице. Сейчас со всеми юридическими вопросами Сливе помогает Ани Багдасарян. По ее словам, муж Ксении с помощью врачей пытается воздействовать на жену, чтобы та подписала брачный контракт. Пара находится в процессе развода.

Пациентка опасается, что ради достижения результата, ей могут давать сильнодействующие препараты. Кроме того, врачи отказались отпустить ее из больницы. При этом «360» заверили, что Сливы уже в клинике нет. Медики не назвали местонахождение пациентки даже сотрудникам полиции, ссылаясь на врачебную тайну. Но ранее врачи заявляли, что женщина может уйти в любой момент.

Олег Недерев является основателем сайта «Лайфхакер». Когда портал продавали за 340 миллионов рублей, о программисте писали в Forbes. По словам Недерева, его жена нуждается в помощи медиков. Он отметил, что Ксения уже лечилась в психиатрическом отделении.

Багдасарян пояснила, что сейчас супруги делят недвижимость, автомобили и солидные счета. При этом Ксения подписала согласие на лечение. Но непонятно была ли она в этот момент под воздействием каких-либо препаратов. Теперь во всей ситуации будут разбираться правоохранители.