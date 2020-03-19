Москвич с коронавирусом рассказал о лечении в Коммунарке. Видео

В России число зараженных перевалило за сотню. Одним из них оказался москвич по имени Виталий. После поездки в Испанию он попал в изолятор инфекционной больницы в Коммунарке. Мужчина готов рассказал «360», как проходит лечение.

Виталий попал в инфекционную больницу в Коммунарке, где проверяют на коронавирус и лечат уже заразившихся, после поездки в Испанию. Ранее он рассказал «360», что прилетел из Европы 10 марта. На следующий день мужчина почувствовал себя плохо и обратился к врачу. Анализ показал, что он заразился коронавирусом.

Мужчину немедленно поместили в изолятор. Собеседник поделился, что тех, у кого симптомы слабые, практически не лечат. Если заражение перерастает в COVID-19, то больных увозят в реанимацию и подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, ставят им капельницы и дают антибиотики.

По словам врачей, Виталий пробудет в больнице две недели. Всего в мире коронавирусом заразились более 200 тысяч человек. От COVID-19 умерли уже почти девять тысяч человек. Эпицентр заражения переместился из Китая в Европу, а ВОЗ объявила о пандемии. В России 2019-nCoV заразились 147 человек. Одна пожилая женщина, у которой нашли коронавирус, умерла. У нее было несколько хронических болезней.