Москвич решил сдать маму в психушку из-за миллионного наследства. Она уверена, что суд втихую признал ее невменяемой

Сын решил сдать маму в психушку из-за наследства. Его покойный отец, физик-разработчик оставил супруге в наследство несколько квартир и акции на сотни миллионов рублей. Женщину попытались признать психбольной.

Ирина Сарафанова по завещанию получила в наследство все имущество своего супруга, талантливого физика. Женщина оказалась собственницей нескольких квартир и акций НПО «Физика». Прознав об этом, папино наследство решил прибрать к рукам неработающий взрослый сын Максим. Чтобы завладеть немалым состоянием, он решил сдать мать в психушку.

Сын подал в суд. В своем иске мужчина потребовал признать мать неадекватной и отправить ее на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Дело рассматривал Хорошевский суд. Он оставил иск без удовлетворения, а апелляцию на это решение — без рассмотрения, судя по доступным материалам суда.

Но сын не успокоился. Он стучал во все инстанции, и в результате Мосгорсуд, никого не уведомляя, принял решение в пользу мужчины — так утверждает женщина. Решение приняли в рекордно кроткие сроки, как считает Сарафанова — с многочисленными нарушениями.

Источник фото: телеканал «360»

«Мой представитель, ежедневно проверяющий сайт Мосгорсуда, 9 марта 2020 года обнаружил, что на сайте суда опубликована информация по делу № 336923/2020, согласно которому дело поступило в суд 13 февраля и 18 февраля рассмотрено. Такого не может быть», — рассказала женщина.

Она обратилась с письмом к председателю Мосгорсуда. Сарафанова изложила свою позицию и объяснила, что налицо нарушения и, вероятно, преступный сговор. Сейчас, по утверждениям заявительницы. она осталась без средств к существованию. Более того, ее хотят убить.

Ответа из Мосгорсуда она пока не дождалась. Как известно из информированных источников, сын женщины нигде не работает и возлагает большие надежды на это наследство.