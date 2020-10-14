Москвич решил через полицию вернуть украденное игровое серебро

Москвич сообщил в полицию, что 13 октября неизвестный украл у него внутриигровую валюту в одной ММОRPG. Ущерб он оценил в 6,2 тысячи рублей.

Вечером 13 октября в полицию поступило сообщение, что у жителя центра Москвы украли внутриигровые деньги, рассказали «360» в пресс-службе ГУ МВД по столице. Мужчина объяснил, что его обманули на 366 миллионов игрового серебра в видеоигре R2 — это южнокорейский проект. По его словам, кто-то взломал его аккаунт и быстро продал валюту торговцу серебром.

Полиция проводит проверку.

366 миллионов игрового серебра в R2 — эта сумма не эквивалентна реальным деньгам. В переводе на рубли это всего 6,2 тысячи.

R2 — многопользовательская ролевая онлайн-игра (ММОRPG), которая в России существует с 2008 года. В большинстве видеоигр есть своя игровая валюта, которую можно купить за реальные деньги. Существует множество магазинов, которые торгуют игровыми деньгами. Например, в одном магазине единица валюты R2 стоит 17 рублей.