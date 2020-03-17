«К вечеру стало нехорошо». Москвич рассказал, как попал в инфекционку после поездки в Испанию

Виталий из Москвы попал в инфекционную больницу с коронавирусом после поездки в Испанию. По его словам, больных без серьезных осложнений особо не лечат. В разговоре с «360» он заявил, что помощь оказывают более тяжелым пациентам.

«Есть люди, которые давно лежат, но никакого лечения нет. Это касается тех (включая меня), у кого симптомы не сильные. Небольшая температура, боль в горле», — рассказал Виталий.

При этом в больнице лежат люди с серьезными осложнениями. Собеседник «360» предположил, что речь идет о тех, у кого заболевание перешло в пневмонию.

«Таким людям ставят капельницы, они пьют антибиотики», — отметил он.

Виталий слышал, что таких людей увозят в реанимацию и подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сам москвич находится в инфекционной больнице в Коммунарке уже третий день. Он вернулся в Россию из Испании 10 марта. На следующий день чувствовал себя хорошо.

У меня была одна встреча. Этих людей уже проверили, они сейчас сидят на карантине. На следующий день к вечеру я почувствовал себя нехорошо. У меня был озноб, ломало тело, я лег спать, а ночью поднялась температура. Уже с утра я вызвал скорую Виталий.

Медики взяли анализы, заполнили бумаги и уехали. За ними приехал врач и выписал ему больничный. На следующий день бригада скорой помощи в защитных костюмах и масках пришла к Виталию домой и второй раз взяла анализ. На третий день процедуру повторили. В итоге они показали, что у москвича СOVID-19.

«В течение 30 минут или часа приехала машина, еще взяли анализы и увезли. Жену оставили дома. У нее коронавирус не подтвердился», — добавил Виталий.

В инфекционной клинике, по словам врачей, он останется еще две недели. Пока он проводит дни за чтением книги, учебой английского и «сидит в телефоне». Остается время и посмотреть, что происходит за пределами его палаты. Из окна Виталий видел патруль.

«Патруль постоянно здесь дежурит. Целый день стоят», — утверждает он.

Москвич согласен с введенными в российской столице карантинными мерами. По его мнению, если бы то же самое ввели в Испании, когда они отдыхали там с женой, он, возможно, не заболел бы.

В мире коронавирусом нового типа заразились более 182 тысяч человек, почти 80 тысячам удалось выздороветь. Жертвами COVID-19 стали семь тысяч. В России официально зарегистрировано 93 случая.

Ранее московские власти сообщили, что всех сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли и вернули в инфекционку.