Москвич рассказал, как почти месяц ищет похищенную перед свадьбой невесту

Житель Москвы Виктор Данилов уже больше трех недель пытается найти свою невесту. Перед свадьбой девушку силой увезли в неизвестном направлении ее родственники, рассказал адвокат жениха Дмитрий Рощин.

Бракосочетание должно было пройти в историческом особняке на Тверском бульваре, но 10 августа родственники невесты силой посадили ее в автомобиль и скрылись. Отец девушки заявил Данилову, что она находится на лечении в больнице, дал адрес, но на поверку там оказался торговый центр, сообщил юрист РИА «Новости».

Похищение невесты, по его словам, попало на камеры видеонаблюдения. По словам адвоката, Данилов обращался в полицию, однако ему отказали в возбуждении уголовного дела.

«В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела указано, что девушка, по словам ее отца, находится в Балашихе — в больнице на лечении», — уточнил Рощин.

При этом он обратил внимание, что у самой девушки не были взяты письменные пояснения о том, что с ней все в порядке и она не имеет претензий к своим родителям. Адвокат считает, что проверка по заявлению его клиента не была проведена должным образом, поэтому они собираются обращаться в Пресненскую межрайонную прокуратуру, чтобы обжаловать отказ в возбуждении дела.

Сам Данилов сообщил РИА «Новости», что 1 сентября его будущая жена не пришла на учебу в институт, а потом оказалось, что ее родители написали заявление об отчислении из вуза.

«Я продолжаю поиски Юли, но мне до сих пор ничего не известно о том, где она находится, я очень переживаю за нее. Все ее телефоны заблокированы», — посетовал он.

По данным агентства, в постановлении об отказе в возбуждении дела говорится о том, что отец девушки сообщил полицейским, что Данилов подсадил ее на наркотики, поэтому он был против их отношений.

В своем опросе молодой человек отверг эти обвинения. По его словам, никаких запрещенных веществ они не употребляли, а родители невесты невзлюбили его просто так.

Рощин отметил, что похищение не было данью традиции, потому что невеста и ее семья — русские.