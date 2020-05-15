Москвич рассказал, как делал бесплатный тест на иммунитет к 2019-nCoV

Шебалдин получил приглашение пройти бесплатное тестирование вечером 14 мая. Ему предложили три последующих дня на выбор и предупредили, что следующее приглашение он может получить только 17 числа. Тянуть Шебалдин не стал и записался на 15 мая, на 08:00.

«Я приписан к 107 поликлинике, и в этой же поликлинике все и проходило, но не в моем здании, а в главном здании всей поликлиники. Причем медбратья и медсестры, которые брали кровь, были из других поликлиник», — рассказал собеседник.

Он добавил, что образовалась очередь. Всем, у кого не было масок и перчаток, эти средства индивидуальной защиты раздали. Однако соблюдать социальную дистанцию в условиях обычной поликлиники, по его словам, невозможно.

«Я бы не сказал, что это столпотворение, но человек шесть-семь было», — подытожил Шебалдин.

Накануне столичные власти сообщили, что начиная с 15 мая жители Москвы смогут сдать кровь на антитела к новому вирусу. Тестирование будет массовым и бесплатным.