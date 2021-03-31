Москвич предлагал знакомому стать губернатором за 35 млн евро

В Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Он предлагал знакомому за 35 миллионов евро сделать его губернатором.

«Нечаев в период с мая по июнь 2020 года получил информацию о желании одного из знакомых занять должность губернатора субъекта Российской Федерации, после чего принял решение о хищении его денежных средств. За денежное вознаграждение в размере 35 миллионов евро обвиняемый обещал оказать полное содействие в назначении потерпевшего на должность», — сообщили в Следственном комитете.

На самом деле Нечаев не имел возможности выполнить свое обещание. Его задержали при получении первой части требуемой суммы.

Во время предварительного следствия подозреваемый признал свою вину.

В Следственном комитете рассказали, что Нечаев не первый раз попадает на скамью подсудимых. В 2018 году он получил 3,5 года колонии за аналогичное преступление.

Уголовное дело направлено в прокуратуру, после чего его передадут в суд.