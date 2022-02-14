Москвич пожаловался в СК на отсутствие белых людей в рекламе Nike

Житель Москвы Евгений Смирнов направил заявление в Следственный комитет с просьбой проверить компанию Nike на предмет расовой дискриминации. Его не устроила реклама фирмы, а если быть точнее, модели, среди которых не было людей с белой кожей.

Заявитель сам рассказал журналистам о своем поступке. Он объяснил РИА «Новости», что подал обращение на имя Александра Бастрыкина. В нем он описал, что на сайте Nike изображены фотомодели исключительно негроидной и монголоидной рас, тогда как большинство россиян — европеоиды.

По словам Евгения, он уже пытался обсудить этот вопрос с клиентской службой поддержки и даже предложил свою «бесплатную помощь в подборе моделей для устранения расового дисбаланса», но ему ответили отказом.

Теперь он полагает, что такие действия не что иное, как навязывание западных ценностей, чуждых европейской культуре. Фактом дискриминации же является именно то, что к мнению представителя расы, представляющей большинство населения страны, не пожелали прислушаться.