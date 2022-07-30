Москвич пожаловался на облучение его квартиры из СВЧ-пушки соседа снизу

Житель Москвы Роман Мацуков заметил, что в его квартире внезапно начали нагреваться полы. Он обвинил в этом соседа снизу — москвич заподозрил, что его специально облучают из СВЧ-пушки. Для подтверждения теории он пригласил к себе специалиста, фиксирующего уровень излучения.

Молодые люди провели эксперимент. Они подносили к теплому полу лампу, и она начинала работать. На «теплые полы» даже ставили тарелки с разбитым яйцом — оно начинало медленно приготавливаться.

«Мы не понимали, что происходит, но обнаружили, что эти излучения происходят буквально продолжительностью две-три минуты и с интервалом пять минут. <…> Можно самостоятельно собрать магнетрон с помощью, грубо говоря, магнетрона, который в микроволновке находится», — отметил Мацуков.

Издание пообщалось с предполагаемым виновником потепления в квартире Романа. Мужчина отказался подтверждать или опровергать обвинения.

По словам замначальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрея Гуськова, москвичи часто жалуются на «облучения». Он отметил, что для выявления фона необходимо специальное дорогостоящее оборудование.

А вот жительницу Казани не устроил ночной шум. Спать женщине не давали строители, решившие выполнить работу в неположенное время.