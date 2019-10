Москвич потребовал от Apple 1 млн рублей за «склонение к гомосексуализму»

В тексте документа говорится, что мужчина установил на свой смартфон приложение для проведения операций с криптовалютами из магазина App Store. Этим летом на его кошелек поступили 69 монет GayCoins и сообщением: Don’t blame until you do that.

По словам истца, он перевел эту фразу «Не осуждай, не попробовав». В итоге мужчина решился на однополые отношения.

«По истечении двух месяцев могу сказать, что я погряз в интимной близости с представителями своего пола и не могу выбраться назад. У меня появился постоянный молодой человек, и я не знаю, как все это объяснить родителям», — говорится в заявлении.

Истец отмечает, что после получения рассылки его жизнь изменилась в худшую сторону и нормальной уже никогда не станет. Вина, по его мнению, лежит на компании Apple, которая в манипулятивной форме подтолкнула его к гомосексуализму.

За «нравственные страдания и душевный вред» истец потребовал один миллион рублей.

По данным, которые представлены на сайте Пресненского районного суда, дело готовится к рассмотрению.